８月２８日、山形県酒田市で痛ましい交通事故が起きました。中学３年生の女子生徒が、横断歩道を渡っている途中に車にはねられ意識不明の重体に。女子生徒は事故当時、下校中でした。 【画像】事故現場 事故から２か月以上が経過・・・しかし、関係者によりますと、はねられた女子生徒は、今も意識不明の状態が続いています。（７日時点） そんな中、この女子生徒をはねたとして過失運転傷害の罪で起訴された６２歳の男の初公判