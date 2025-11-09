山形県天童市の県総合運動公園の北駐車場付近で９日午前６時ごろ、子グマのようなものが目撃されました。２頭とみられ、いずれも体長は５０センチほどです。 天童市によりますと、「駐車場の茂みの方に走っていたクマのようなものを目撃した」などと付近にいた男性から通報がありました。 市や警察が周辺や公園内などをパトロールしたところクマは見つからず、現在行方はわかっていません。 ９日午後２時から行われるサッ