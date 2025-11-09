2026年2月に行われる秋吉台の山焼きを前に連合山口が11月8日、火が燃え広がるのを防ぐための草刈りを行いました。草刈りには連合山口の組合員やその家族およそ700人が参加しました。秋吉台では、山焼きの際、火が燃え広がるのを防ぐために毎年、草刈りを行っています。以前は地域の有志の人が行っていましたが、過疎化や高齢化で人手不足となり連合山口では2004年から地域の伝統行事を継承し守ろうと草刈りに協力しています。2025