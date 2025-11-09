8日夜、岩国市の山陽道上りの玖珂・岩国インターチェンジ間でトラックや乗用車など5台が絡む事故があり、4人が重軽傷を負いました。11月8日午後11時半過ぎ岩国市廿木の山陽道上り・玖珂・岩国インターチェンジ間で乗用車3台とトラック2台が絡む事故が発生しました。この事故で乗用車を運転していた男性ら3人が骨を折るなどの大けがをしたほか、トラックを運転していた男性1人が軽いけがをしました。現在、警察が詳しい