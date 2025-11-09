北京市内の商店＝10月（共同）【北京共同】中国国家統計局が9日発表した10月の消費者物価指数（CPI）は前年同月に比べ0.2％上昇した。プラスは4カ月ぶり。国慶節（建国記念日）に伴う大型連休が昨年より長く、旅行需要が高まったことなどが影響した。ホテルや航空券が値上がりし、サービス価格は0.8％上昇した。一方、価格競争が激しい自動車など乗り物は1.9％落ち込んだ。食品価格は2.9％下落し、このうち中国の食卓に欠かせ