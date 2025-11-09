8日午後、福岡市中央区で大麻を所持していたとして、自称・九州運輸局の職員の男(27)が現行犯逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、久留米市の自称・国土交通省九州運輸局の職員の井上雅斗容疑者(27)です。警察によりますと、8日午後4時45分ごろ、福岡市中央区今泉でパトロール中の警察官が、軽乗用車を運転する井上容疑者とすれ違った際に、目をそらしたことを不審に思い声をかけました。警察官が近くの