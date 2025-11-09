【これまでのあらすじ】結婚前は優しかった妻がすっかり変わってしまった。…と夫は思っていた。朝食にパンがよかったと言っただけで怒鳴られ、行ってらっしゃいも言ってもらえない。一家の大黒柱に尊重が足りないとモヤモヤする夫は「俺はなんてかわいそうんだろう」とため息をこぼすのだった。【夫side STORY】妻が変わったのは、妊娠がきっかけだったと思います。一緒に運動を始めようだとか、和食中心の食事にしようだとか