江蘇省徐州市豊県の電動三輪車メーカーの作業場で車両を組み立てる作業員。（１０月１６日撮影、徐州＝新華社記者／毛俊）【新華社北京11月9日】中国国家統計局が9日発表した10月の生産者物価指数（PPI）は前年同月比2.1％低下したものの、下げ幅は前月から0.2ポイント縮小した。前月比は9月の横ばいから0.1％上昇に転じた。