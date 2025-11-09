※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ彼氏のたくろうと同棲し始めたちはるだったが、他人と暮らして初めて自分の家族が非常識だと指摘され、どう受け止めればいいのかわからなくて…。たくろうがちはるを思い、自分のカードを両親に使わせることや毎月10万円の仕送りをやめるようアドバイスするが、ちはるにとっては当たり前のこと。家族にお金を送らず自