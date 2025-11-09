◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権最終日（９日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止になり、５４ホールの短縮競技になった。杉浦悠太（フリー）が通算１３アンダーで今季初優勝を手にした。昨年の日本プロ選手権以来となる通算３勝目。来年日本で開催される米ツアー「ベイカレントクラシック」の出場資格を獲得した。中止が決まった午前９時１５分