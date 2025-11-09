11月8日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では「食の新常識SP」と題し、身近な食材やメニューの“新常識レシピ”を紹介した。家庭で簡単にできるピザ作りに挑戦した3人だったが、なかなか言われた通りにできないメンバーの姿に、スタジオには大きな笑いが起こっていた。【映像】「情けないおじさん」手元がおぼつかない富澤に痛烈な一言今回番組に初登場したのは、“ピザ職人博士ちゃん”成本豊穂く