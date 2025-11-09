Worldwide Skippaのラップの中毒性とはなんなのか。綿密に散りばめられた言葉遊びと気怠げでクールなフロウ？もしくは時代を見つめたコンシャスなリリック？あるいは確かな審美眼で選択された同時代性のあるビートとラップの相乗効果？ 結論から言えば、その全てを混ぜ合わせたのが彼のラップミュージックであり、独自の絶妙な調理こそが、ほかにない中毒性の正体だ。それはまるで、甘くて美味いシャト