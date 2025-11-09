高血圧患者には睡眠障害が高い頻度で併存することが知られており、睡眠時無呼吸症候群、不眠症、概日リズム障害などが主要な睡眠障害として挙げられます。これらの睡眠障害は高血圧の治療効果を低下させるだけでなく、心血管疾患のリスクをさらに増大させます。深いノンレム睡眠の減少や夜間の中途覚醒の増加などが特徴的です。ここでは、高血圧と睡眠障害の関連について説明します。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニッ