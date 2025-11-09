任期満了に伴う観音寺市長選挙がきょう（9日）告示され、これまでに現職と新人のあわせて3人が立候補しています。 【写真を見る】観音寺市長選挙に現職と新人のあわせて3人が立候補（9日正午現在）【香川】 観音寺市長選挙に立候補したのは、届け出順に、いずれも無所属で再選を目指す現職の佐伯明浩氏、新人で元市議会議員の大久保隆敏氏、新人で元市議会議員の柳生紘明氏の3人です。 立候補の届け出は午後5時までです。今回の