宇城市で８日、「バドミントン王国復活プロジェクト」として、バドミントン教室が開かれました。 再春館製薬所バドミントン部の選手と触れ合い、子どもたちに夢と希望を与えようというもので、小学生から高校生までおよそ50人が参加。オリンピックのメダリスト垣岩令佳コーチや選手がスマッシュやドロップショットなど一流の技を指導しました。