後遺症の適切な管理と治療は、社会復帰と生活の質の改善において大切な取り組みとなります。詳細な症状評価と機能評価を実施し、個々の症状に応じた対症療法を中心とした治療を行います。長期的なフォローアップでは、定期的な症状評価と機能評価を継続し、職場や教育機関との連携により社会復帰を支援します。この章では、包括的な後遺症管理と長期的なフォローアップについて説明します。 監修医師：五藤 良将（