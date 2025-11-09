人間が健康的に生きる上で重要な役割を果たしている「自律神経」。自律神経は呼吸や血液循環、消化など様々な領域を支配しているため、乱れていると体調不良を引き起こすこともあります。今回は、自律神経のバランスを良好に保つためにはどうすればよいのかについて、「なかめぐろ脳神経外科・内科 頭痛クリニック」の青山先生に解説していただきました。 監修医師：青山 尚樹（なかめぐろ脳神経外科・内科 頭痛クリニック）