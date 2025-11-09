11月８日、湘南ベルマーレはJ１第36節でアルビレックス新潟とホームで対戦し、５−２で勝利した。10月26日に行なわれた35節・アビスパ福岡戦（０−１）の敗戦で、2016年以来９年ぶりのJ２降格となり、同31日に山口智監督の今季限りでの退任が発表された。今季の明確な目標を失ったなかで迎えた新潟戦だったが、選手たちはハイパフォーマンスを見せ、20位で同じくJ２降格が決まっている新潟から大量ゴールを奪った。35分、GK