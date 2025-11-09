【その他の画像・動画等を元記事で観る】 現在日本でのアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』を開催中のaespaが、国立代々木競技場第一体育館での11月8日の公演中に、本ツアーの追加公演として新たに東京・大阪をめぐるドームツアーの開催を発表とした。 ■ライブ中のメンバーからのサプライズ発表に、ファンからは大きな歓声と拍手が aespaにとって初の