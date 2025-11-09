韓国メディアの中央日報や聯合ニュース、中国メディアの観察者網は最近になり、日本在住の韓国人ユーチューバーが、「ビザ免除で韓国入国した中国人による大量殺人と臓器売買は深刻な問題」などと自らが語る動画を公開したことで、韓国警察が捜査に乗り出したと報じた。投稿したのは「韓国人先生デボちゃん」と名乗る男性で、日本在住の韓国人とされる。問題の投稿は削除されたが、その他の動画を見ると、男性は日本語を巧みに操る