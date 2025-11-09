高校生が出場する「1DAY熊本ハイスクールマスターズ」が８日、熊本市で開催されました。 １１日に開幕するバドミントンの「熊本マスターズジャパン」の気運を高めようというもので、県内の強豪校や混合チームなど15校が出場。男女に分かれて団体戦が行われました。 高校生たちは世界のトップが使用するマスターズジャパンの公式コートで、日頃の練習の成果を競い合いました。