DNAの二重らせん構造を発見したことで知られるアメリカの分子生物学者ジェームズ・ワトソン氏が亡くなりました。97歳でした。「ニューヨーク・タイムズ」によりますと、アメリカの分子生物学者ジェームズ・ワトソン氏が6日、ニューヨーク州ロングアイランドのホスピスで亡くなりました。97歳でした。ワトソン氏は1953年、イギリスの物理学者フランシス・クリック氏と共同で、遺伝情報を担う分子であるDNAの二重らせん構造を解明し