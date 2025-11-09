元TBSアナウンサーの吉川美代子（71）が8日、東京・六本木バードランドで「吉川美代子Autumnジャズライブ2025」を開催した。ピアノ、ギター、ドラム、ベース、サックスのバンドを率いて「イッツ・クレイジー」「晴れた日に永遠が見える」「マイ・フーリッシュ・ハート」など全19曲を熱唱した。ジャズ好きの音楽教師だった父親の影響を受けて、中学、高校の時からジャズに親しんでいた吉川は、一昨年、昨年と念願のライブを開催。