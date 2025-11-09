『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（10）Astemoリヴァーレ茨城倉田朱里後編（前編：初めて石川真佑に会った時の感動「すごい経験をさせてもらったんだな」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』