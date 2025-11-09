『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（10）Astemoリヴァーレ茨城倉田朱里前編（連載９：Astemoリヴァーレ茨城の渡邊彩はパリ五輪メンバー落選での「精神崩壊」も乗り越えて目指すはお世話になった元代表選手の最年長記録＞＞）【バレーを始めたきっかけはダイエット】Astemoリヴァーレ茨城のセッター、倉田朱里（24歳）はコートに絵を描く。「試合に入る前に映像を見ながら、『こういう展開になりそう』って