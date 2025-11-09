芸能活動を休止していたタレントでインフルエンサーのフワちゃんが2025年11月7日、Xを更新し女子プロレス団体「スターダム」に所属したことを報告した。「自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」フワちゃんをめぐっては、24年8月4日のお笑い芸人のやす子さんへのSNS上での不適切投稿をきっかけとし、11日に芸能活動の一時休止を宣言して以降、25年11月まで発信活動を休止していた。フワちゃんは11月7日、