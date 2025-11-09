GIGAZINE編集部では作業用PCの1台として「VAIO SX12(2020年10月発売モデル)」を実戦投入しています。2025年モデルの「VAIO SX12(VJS127)」と「VAIO SX14(VJS147)」が2025年9月に登場したので、買い替え先として適しているのか否か確かめるべく両モデルを借りて性能を徹底検証してみました。VAIO SX12 | VAIO｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STORE｜VAIO公式 オンラインストア｜VAIO STOREhttps://store.vaio.com/shop/pages/sx1