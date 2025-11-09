1.ストレスの少ない生活 ストレスが少なく落ち着いた生活を送れている猫は、その表情も温厚です。のんびりとした姿に、見ている方も癒されちゃいますね。 ところが、多くのストレスを抱えていると、不安や警戒心から目つきが鋭くなったり、硬い表情になってしまいます。猫は、環境や家族構成の変化などでストレスを抱えやすい動物です。顔つきが変わってきたなと感じたら、大きなストレスを感じているかもしれません。