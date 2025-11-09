サンダーランドがアーセナルと劇的ドロープレミアリーグで昇格組のサンダーランドが、首位アーセナルを相手に劇的な引き分けを演じた。サンダーランドはホームでアーセナルと2-2で引き分け、貴重な勝ち点1を獲得した。英メディア「スカイ・スポーツ」は「途中出場のブライアン・ブロビーの94分の同点ゴールにより、サンダーランドは劇的な形でプレミアリーグのリーダーであるアーセナルから勝ち点をもぎ取った」と速報。今季の“