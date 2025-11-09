◆歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」（２６日千秋楽）７代目尾上菊五郎、松本白鸚が圧倒的な存在感で、渾身（こんしん）の芝居を見せている。片岡仁左衛門（８１）が歌舞伎俳優では１１人目の文化勲章を受章したばかりだが、菊五郎は９人目、白鸚が１０人目の受章者である。現在、最高の立役が顔見世で姿を見せたのだ。菊五郎は昼の新作舞踊「鳥獣戯画絵巻」で絵巻の作者・鳥羽僧正。出番は２度。幕開き、純白の衣装、赤い羽織、