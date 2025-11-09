◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）１１月９日に行われる重賞のみやこＳ・Ｇ３）は、ダートの猛者がそろい混戦模様だ。前日最終オッズではアウトレンジが１番人気のほか、上位人気は４歳勢が占める。ただ、「血統」から推せるのが、３歳牝馬のレイナデアルシーラだ。母アンデスクイーンは１９年レディスプレリュードなど交流重賞３勝を含む８勝。