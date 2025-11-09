2020年6月、兵庫県宝塚市の住宅においてボウガン（クロスボウ）を撃ち、祖母、母、弟の家族3人を殺害し、叔母に重傷を負わせた野津英滉被告（28）。神戸地裁で行われていた裁判員裁判は6回の審理を終え、10月31日、無期懲役との判決宣告がなされた。検察の求刑は死刑だった。【写真】笑みを浮かべ、ポーズをとる中学生時代の野津被告。凶器に用いられたクロスボウ松田道別裁判長は、事件当時の被告に「完全責任能力」があった