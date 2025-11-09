今年のダービージョッキーが話題のドラマに登場する。９日に放送される俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第５話「日本ダービー」では、クロワデュノールで今年の日本ダービーを制した北村友一騎手が出演。番組の公式Ｘでは、同騎手のコメントを動画で投稿している。同番組の公式Ｘは「明日の第５話に出演する＃ダービージョッキー ＃北村友一 騎手からコメントいただきま