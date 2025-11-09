◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節京都―横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）横浜ＦＭがＪ１残留決定を目指して敵地で京都と対戦する。前日８日に勝ち点「５」差の降格圏１８位の横浜ＦＣが鹿島に１―２で敗れたため、京都に勝利すれば「８」差となり、２試合を残して残留が確定する。引き分けでも勝ち点「６」差となり、現状で得失点差が「１４」あることから、残り２試合で大きなアドバンテージを手にする重要な一戦。先発が発表され