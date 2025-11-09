国民民主党の玉木雄一郎代表（56）が9日放送のフジテレビ「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）にゲスト出演。コメの価格高騰に対し、鈴木憲和農相（43）が導入を目指す「おこめ券」について、私見を示した。この日、高市早苗首相の“経済ブレーン”で、第2次安倍政権でアベノミクスを推進した元内閣官房参与で京大大学院客員教授・本田悦朗氏もゲスト出演。本田氏が「農政改革をどうするかということを議論を始めないと。