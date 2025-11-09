漫画『頭文字D』『MFゴースト』作者・しげの秀一氏の最新作『昴と彗星』（すばるとすばる）の最新話が、10日発売の『ヤングマガジン』に掲載される。巻中カラーで登場し、先行して一部ページが公開された。【画像】接触事故で冒頭からケンカ！男女2人が口論…『昴と彗星』最新話のページ『頭文字D』『MFゴースト』に続く物語となる『昴と彗星』は、悩める緒方と相葉の前に1人の青年・工藤彗星（すばる）が現れ、そして若き女性