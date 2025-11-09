テレビアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のメインPV第1弾が公開された。【動画】キャラ声解禁！公開された『異世界の沙汰は社畜次第』PV同作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎（CV.伊東健人）が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ（CV.前野智昭）らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚フ