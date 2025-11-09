木材の普及や利用促進を目指し林業や木材産業の関係者などが集まる「全国木のまちサミット」が四万十市で開かれました。11月7日、四万十市のしまんとぴあで開かれた「第9回全国木のまちサミット2025 in しまんと」。木材の普及や利用促進を目指す全国の自治体で毎年開催されていて、県内外の木材産業の関係者など100人以上が集まりました。県林業大学校の特別教授を務める東京の建築設計事務所の内海彩代表が講演をおこない、これ