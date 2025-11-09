「かるたの聖地」として知られる滋賀県大津市の近江神宮では、競技かるたの世界大会が開かれています。この大会は、日本の伝統文化である「競技かるた」の魅力を世界に広めようと、大津市が主催したもので、今回が6年ぶり3回目の開催となりました。会場の近江神宮は、百人一首の最初の歌を詠んだ天智天皇をまつる神社で「かるたの聖地」として知られています。競技は3人一組の国別の団体戦で行われ、日本のほか、アメリカやタイ、