徳島県内の女性美術家らの作品を集めた美術展が徳島市のシビックセンターで開かれています。この美術展は県内の女性美術家でつくる制作集団「徳島女流美術」が自分たちの作品を多くの人に見てもらおうと毎年開いています。会場には会員20人による日本画・洋画・美術工芸の作品、約30点が展示されています。こちらは西川敬子さんの作品、「ロマネスクの城」です。古城の美しさに惹かれて西洋の古城をテーマに描きました