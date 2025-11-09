県内で9日朝、クマによる被害が相次ぎ男女合わせて3人がけがをしました。警察と消防によりますと9日午前6時ごろ、五城目町馬場目字中村の住宅敷地内で78歳の女性がクマに襲われ顔にけがをし、助けようとした50歳の女性も左の太ももにけがをしました。2人は会話ができる状態で、秋田市内の病院へ搬送されています。また、午前6時半ごろには美郷町小荒川字十二の住宅敷地内で83歳の男性がクマに襲われました。顔などにけがをし秋田市