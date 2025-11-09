エティハド航空は、アフリカとアジア4都市に相次いで就航した。11月2日からチュニスへ週3往復、11月2日からハノイへ週6往復、11月3日からチェンマイへ週4往復と香港へ週5往復の運航を開始した。機材はハノイと香港へはボーイング787型機、チュニスとチェンマイへはエアバスA321LR型機を使用する。アントノアルド・ネベス最高経営責任者（CEO）は、「チュニスの伝統、ハノイの活気、チェンマイの魅力、そして香港のグローバルなエネ