おかやまマラソンがけさ（9日）スタートし、全国から参加した約1万6,000人のランナーが岡山路を駆け抜けています。 【写真を見る】“おかやまマラソン”スタート約1万6,000人のランナーが雨の岡山路に沿道の応援途切れなく【岡山】 午前8時45分に号砲が鳴りました。 約1万6,000人のランナーがいっせいに市街地に飛び出していきました。 スタート時の天候は雨、気温は14.5度。 見取り