◆世田谷２４６ハーフマラソン（９日、東京・世田谷区駒沢オリンピック公園陸上競技場発着＝２１・０９７５キロ）第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大勢は自己ベスト記録を連発し、６人が１０位以内に入った。原晋監督（５８）は「箱根駅伝、勝ちますよ」と自信を見せた。時折、冷たい雨が降ったが、まずまずの気象コンディションで好レースが展開された。青学大勢は、創価大の山口翔輝