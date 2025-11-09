昨年の朝日杯ＦＳを勝ったアドマイヤズーム（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）が次戦に予定していたマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）を回避することが１１月９日、分かった。歩様に硬さが出たため。友道調教師が明らかにした。同馬は秋の始動戦だったスワンＳで６着。その後も栗東で調整していた。「今もプールなどには入れていますが、大事を取って、登録は見送ることにしました」