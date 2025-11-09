11月9日は広島県知事選挙の投票日です。午前11時現在の推定投票率は、3.71パーセントと前回を下回っています。16年ぶりに交代する県政のリーダーを決める選挙は雨が降る中の投票日となりました。投票所は1200か所あまりに設けられ広島市東区の牛田小学校でも午前7時から投票がはじまりました。県知事選挙には無所属新人の3人が立候補し、午前11時現在の推定投票率は3.71パーセントと前回より2.42ポイント