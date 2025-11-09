◆世田谷２４６ハーフマラソン（９日、東京・世田谷区駒沢オリンピック公園陸上競技場発着＝２１・０９７５キロ）創価大の山口翔輝（２年）が１時間１分４６秒の大会新記録で優勝した。同タイムの２位にポール・クイラ（ＪＲ東日本）。１時間１分５７秒の３位に青学大の佐藤愛斗（２年）、４位に平松享祐（３年）、５位に中村海斗（３年）、６位に鳥井健太（３年）、７位に熊井渓人（３年）と青学大勢が続き、８位に中大の鈴木耕