きょうは、日本海と九州付近の低気圧が、それぞれ東に進む影響で、西から北日本の広い範囲でくもりや雨となり、雷を伴った激しい雨が降る所もあるでしょう。あすは低気圧が日本の東へと進み、大陸の高気圧との間で日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となりそうです。そのため、太平洋側の地域では概ね晴れますが、日本海側の地域は寒気が流れ込み、雲が広がりやすく雨が降り、北海道を中心に雪の降る所もあるでしょう。南西諸島は