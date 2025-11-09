6月に和歌山県のアドベンチャーワールドから中国に返還されたジャイアントパンダが一般公開されていたことがわかりました。【写真を見る】「竹をむしゃむしゃ」和歌山から返還のパンダが中国で公開 約4か月ぶりに公の場に「良浜」「結浜」「彩浜」の3頭記者「あちらに見えるのが良浜です。竹をむしゃむしゃ食べる様子が確認できます」広大な自然に囲まれた敷地で竹を食べるのはジャイアントパンダの良浜です。和歌山県のア