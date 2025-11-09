返還後も手付かずとなっている旧富岡倉庫地区の野積場。左奥に見えるのが旧国家公務員宿舎＝横浜市金沢区、２０２３年５月撮影１６年余り手付かずとなっている米軍施設跡地「旧富岡倉庫地区」（横浜市金沢区）について、横浜市は跡地利用基本計画を改定した。従来の方向性を変更し、研究施設や住宅などを誘致する方針を明記した。対象の土地は、かつて野積場として使われていた国有地約２・２ヘクタール。金沢シーサイドライン